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Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü - Tıkla İzle

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana Balat sahilinde hisse sahipleri tarafından kesildi.

Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi "Kasımpaşa'dan atlayarak buraya kadar geldi. Emniyet güçleri deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine getireceğiz. Sağ salim geldi" ifadelerini kullandı.
Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server ise "Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken indiren şahsa saldırmış orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış. Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkarmış. Biz de yardım ettik" dedi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş
 

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