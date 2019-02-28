Kasımpaşalı taraftarlar Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

