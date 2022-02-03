Kaşıntının nedeni 'yumuşatıcılar' olabilir

Bu nedenle kaşıntı şikâyeti ile gelen hastalarımızda altta yatan sebebin doğru ve hızlı bir şekilde saptanması, ardından da sebebe yönelik tedaviler ile bu sorundan kurtulmak mümkündür” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, son dönemlerde hemen hemen herkesin evinden eksik etmediği, çamaşırların yumuşaması ve güzel kokması için kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının da kaşıntı sorununun bir sebebi olabileceğini söyledi.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir

Özellikle tedaviye yanıt vermeyen ve kendiliğinden geçmeyen, uzun süreli kaşıntı şikâyetinin insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünün altını çizen Doç. Dr. Ekiz, “Bu nedenle kaşıntı şikâyeti ile gelen hastalarımızda altta yatan sebebin doğru ve hızlı bir şekilde saptanması, ardından da sebebe yönelik tedaviler uygulanarak bu sorundan kurtulmak mümkündür” diye konuştu.

Kaşıntının bir çok sebebi olabilir

Kaşıntının iç ve dış etkenler olmak üzere birçok sebebinin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ekiz, bunlardan başlıcalarının kuru cilt, atopik egzama başta olmak üzere değişik egzamalar, sedef, liken skleroz, pitriazis roseagibi bazı cilt hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, bazı romatolojik hastalıklar, uyuz, bitlenme gibi bazı paraziter hastalıklar, bazı ilaçlar, gebelik ve yaşlılık gibi fizyolojik durumlar olduğunu ifade etti.

Çamaşır yumuşatıcılarına dikkat edilmeli

Yumuşatıcıların içerisinde birçok kimyasal ürün bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Ekiz, “Çamaşırları yumuşatmak ve güzel bir koku vermesi için hemen hemen her evde kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının içerisinde kloroform, benzil alkol, etanol ve etil asetat gibi birçok kimyasal ürün bulunmaktadır. Bu kimyasal ürünlerin deriye temas etmesi veya solunum yolu ile alınması durumunda, özellikle de hassas ciltli ve atopiye eğilimi olan bireylerde, kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlara neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çamaşırlara çift durulama yapın

Yumuşatıcılara bağlı kaşıntıların, içerisindeki bir veya birkaç kimyasal ürüne karşı vücudumuzun bir reaksiyonu şeklinde ortaya çıktığını vurgulayan, Doç. Dr. Ekiz, “Tanıda hastanın tıbbi öyküsü ve aile öyküsü çok önemlidir. Gerekmesi halinde doktorlar tarafından deri yama testleri veya deri prick testleri kullanılabilmektedir. Tedavide esas olan eğer tespit edebildiğimiz bir alerjen madde varsa, kesinlikle bu madde ile temasın ortadan kaldırılmasıdır. Çamaşırlarımızı yıkarken deterjan artığı veya yumuşatıcı kalıntısı kalmaması için çift durulama yapmanız uygun olacaktır. Kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomlarınız varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmanız ve önerdiği ilaçları kullanmanız gerekmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Metin Akyürek

