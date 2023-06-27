Kasiyer markette unutulan 2 milyon lirayı sahibine teslim etti

Erzincan Merkez Taksim Mahallesi'nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz'ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler.

Adem Küçükkaya

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