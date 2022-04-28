Kasiyer paraları paspasla çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırın işletmecisi Önder Kuzugüden, iş yerine farklı zamanlarda giren hırsızları yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi.

Bir süre güvenlik kameralarını inceleyen Kuzugüden, 10 yıllık çalışanı A.G.'nin de para çaldığını fark etti. Kamera incelemesini derinleştiren iş yeri sahibi, çalışanının kasada durup satış yaptığı dönemlerde müşteriden aldığı paraları yere attığını, ardından da paspas ve bezle yeri siler gibi yapıp parayı cebine koyduğunu tespit etti.

“İş yerimize giren hırsızı ararken içerdeki hırsızı gördük”

Önder Kuzugüden görüntüler sonrası karakola gidip çalışanı hakkında şikayetçi oldu. Kuzugüden, “Geçmiş zamanda iş yerimizde hırsızlık oldu. Kamera kayıtlarımızdan iş yerimize giren hırsızı ararken içerdeki hırsızı gördük. Çalışan personelimiz çeşitli şekillerle parayı sağa sola atıp, paspas veya bezle paraları alıyor. Bundan dolayı da biz bu kişiden şikayetçi olduk. Bizim 8-10 yıllık elemanımız ve bizi yıkan o oldu. Hak etmiş olduğu para değil, bizim olanı kendi çocuğuna yedirmesi mantıklı gelmiyor. Bu yaşanan olaydan dolayı da zaten suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey



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