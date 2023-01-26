Kasiyerdi patron oldu

Kayseri'de yaşayan Seda Çam, 2017 yılında bir pastırmacıda işe başladı. Daha sonra ustasının isteği üzerine pastırma doğramaya başlayan Çam, kendisini geliştirerek pastırma ustası oldu. Daha sonra kendisini yeterince geliştirdiğini düşünen Seda Çam, Türkiye'nin ilk kadın pastırmacısı olarak dükkan açmaya karar verdi. Türkiye'de ilk kadın pastırmacısı olmak ve bıçağı eline almanın çok zor bir durum olduğunu söyleyen Çam, “2017 yılında ünlü bir pastırmacıda kasiyer olarak işe başladım. Yani bu işe kasiyer olarak başladım. Daha sonra 6 aylık bir süreçte ustamın benim el becerimi keşfetmesiyle pastırmanın yemeklik dediğimiz uç kısımlarını doğramaya başladım. Bu arada doğrarken birçok kez de parmağımı kestim. Bu uç kısımları doğrayarak, 6 ay içerisinde ustam elimin geliştiğini görünce tamamen bıçağı elime verdi. Daha sonra aradan 3 yıl geçti. Yine bilindik bir firmada artık tek başıma olacağıma karar verdim. Burada işe başladım ve 1 yıl boyunca tek başıma pastırma tezgahını kontrol ettim. Bu süreçte daha çok müşteri potansiyeline sahip oldum. Çevremden ‘helal olsun' gibi kelimeleri çok duydum. Türkiye'de ilk kadın pastırmacı olmak ve bu bıçağın hakkını vermek çok zor bir durum. Kadın olarak, gerçekten bilek gücü çok önemli. Sağ kolum, sol koluma göre daha kaslıdır. Bu işi gerçekten becerebilmek, bir yetenek işidir” şeklinde konuştu.

“Eşim çok destekçim oldu”

Kendi işletmesini açma sürecinde ailesinden ve çevreden çok büyük destek aldığını dile getiren Seda Çam, “Annem ve babam zaten küçüklükten beri benim yeteneklerimi biliyorlardı. Ondan dolayı onlardan çok fazla bir tepki almadım ama eşim çok şaşırdı. Eşim çok destekçim oldu. Zaten bu bir erkek işi olduğu için gerçekten eşinin de anlayışlı olması da çok önemli bu süreçte. Eşimin en güzel destekleriyle Türkiye'nin en iyi kadın pastırmacısı olmaya da karar verdim. Pastırma bir gıda ürünüdür. Kayseri'de de birçok güzel ustalarımız var ama her zaman kalitenin yeri olmakta çok önemlidir. Pastırmayı doğrama şeklide çok önemlidir. Türkiye'de ilk kadın pastırmacı olarak yeni açacak olduğum işletme yerinde her zaman müşterilerimi kalitenin yerine beklerim” ifadelerini kullandı.

Mükremin Kaya

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