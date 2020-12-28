Kasiyere silah doğrultarak kasaları böyle boşalttılar

Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık Perşembe akşamı saat 19.50 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir markete müşteri kılığında iki kişi geldi. Şahıslar bir süre içeride bekledikten sonra, müşterilerin marketten çıkmasıyla kasaya yöneldi. Şüphelilerden biri kasiyere silah doğrultarak kasayı açmasını istedi. Şahıslar daha sonra, markette bulunan 2 kasadan 7 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerin inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat Delice