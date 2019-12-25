Kasiyerlik meslek haline geldi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak kasiyerliği meslek haline getiriyor. CarrefourSA kasiyerleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen ve dünyanın pek çok ülkesinde geçerli sertifikanın sahibi oluyor. Bu çalışma kapsamında CarrefourSA'nın ilk sertifikalı kasiyerleri, sertifikalarını CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura'nın katılımıyla düzenlenen törenle aldılar.

"Kasiyerlerine meslek sertifikası aldıran ilk markayız"

Törende konuşan Bahar Tura, sektörde il olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “52 ilde 600 marketimizde günde ortalama 500 bin kişiye hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti de 10 bin kişilik bir aile olarak veriyoruz. 10 bin kişilik ailenin de yaklaşık 2000 kişisi kasiyer çalışanlarımızdan oluşuyor. Kasalar, perakende sektöründe müşteri ile markanın en çok iletişim kurduğu bölüm. Kasiyerler de hem işlerine hâkim olmaları hem de hizmet verirken hal ve tutumları ile marka elçisi olarak görev yapıyorlar. Kasiyerlerimizin kariyer yolculuklarını önemsiyoruz, bu çerçevede de kasiyerlerimiz için Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalı kasiyerlik sürecini başlatarak kasiyerlerimizin sertifika sahibi olmaları, yani yaptıkları işin belgelenmiş bir meslek olması için ilk adımı attık. Böylelikle kasiyerlerine meslek sertifikası aldıran ilk marka olmaktan gurur duyuyoruz. CarrefourSA olarak ilk etapta3 kasiyerimize belge aldık, bir sonraki adımda 200 kasiyerimizi belgelendireceğiz" şeklinde konuştu.

“Mesleki anlamda mutluyuz”

CarrefourSA'da bir yıldır kasiyer görevinde bulunan ve mesleki yeterlilik sınavı ile birlikte kasiyerlik belgesine sahip olan Elif Kocatürk de meslek anlamında bu belgenin gerekli olduğuna değinerek, “almış olduğumuz kurslarla ayrıca bilgilerimizin üzerine daha fazla şey ekledik. Sınavlarımız da gayet güzel geçti. Türkiye'de ilk olduğumuz için mesleki anlamda mutluyuz” diye konuştu.

Sınavları başarıyla geçti

Süreç doğrultusunda ilk etapta CarrefourSA'nın 3 kasiyeri, sürece dahil oldu. İşe başladıkları dönemden itibaren aldıkları temel teorik ve pratik bilgilerle sertifikalandırma sınavlarına giren kasiyerler, 70 soruluk yazılı sınavdan 70'in üzerinde ve pratik uygulamaların sorulduğu ikinci sınavdan da 80'in üzerinde puan alarak Türkiye'nin ilk sertifikalı kasiyerleri oldular.

Sertifika, Yurt dışında da Geçerli

Sertifikayı önemli kılan bir diğer faktör de dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olması... Sertifika sahipleri, ister Türkiye'de olsun ister yurt dışında, işvereninden olumlu not aldıktan sonra aldıkları sertifikanın süresini 5 sene daha uzatarak işlerine devam edebilecek.