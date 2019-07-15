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Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu

Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu
Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu

Denizli’nin Merkezefedi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol ortasında devrildi. Kazada başında kask bulunan sürücü yara almazken, arkasında bulunan kasksız eşi başını yola çarparak yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mutlu A. yönetimindeki 20 AAV 048 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve arkasında oturan eşi Aynur A. yere düştü. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü yara almazken, başının üstüne yere düşen ve kafasında kask bulunmayan Aynur A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aynur A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Mutlu A. ise, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Aynur A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mine Tatay - Ali İbileme
 

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