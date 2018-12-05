Kaskoda fiyatı kendin belirle

Türkiye'de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta'nın yeni ürünü Benim Kaskom'u duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre ‘Fiyatını Kendin Belirle' opsiyonu ile, her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkanının yanı sıra yeni bir sigortacılık deneyimi vaat ediyor. Otomobil ve kamyonet tipi araçlar için poliçe düzenleyebilme imkanı sunan, ürün; modüler yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Özelleştirilmiş teminat paketleri ve kolay erişim imkanı

Ürün, sigortalının araç yaşı ve poliçe sahipliği bilgilerini değerlendirerek, her müşteri için özelleştirilmiş teminat paketlerini sunuyor. Yakın zamanda yenilenen ve kullanıcı dostu özelliğiyle dikkat çeken mobile uyumlu Generali'nin yeni web sitesi, çağrı merkezi ve acente üzerinden poliçesini yaptıran araç sahipleri, Generali Hesabım sayfasından kendi profillerini kişiselleştirebilirken, poliçe detaylarına kolayca ulaşabiliyor ve hasar takiplerini online olarak yapabiliyor.

‘Benim Kaskom'un reklam yüzü; Sergen Yalçın

‘Bildiğin Gibi Değil' sloganıyla yaşadığı dönüşümün en önemli adımlarından biri olarak ‘Benim Kaskom' ürününü hizmete sunan Generali Sigorta'nın reklam kampanyasında, futbol dünyasının tanıdık isimlerinden biri yer alıyor. ‘Benim Kaskomla fiyatını kendin belirle' temasıyla yayınlanan kampanyanın reklam filmlerinde, sevilen eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın izleyiciyle buluşuyor. Reklam filminde Sergen, akıllara kazınmış Sergen figürünün yapacağı her şeyi yapıyor. Ata biniyor, reklamda oynuyor, her renge değer veriyor. Ancak izleyicilere bildikleri gibi olmayan bir yönünü de göstermeyi ihmal etmiyor. Sergen kaskosunun fiyatını kendisi belirliyor, ne kadar isterse o kadar ödüyor.