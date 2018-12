Kaspersky Lab, yeni nesil tüketici çözümlerini sundu

Modern dünyada insanlar her gün, sürekli internete bağlı olma fırsatını kullanma ile gizliliklerini koruma arasında kalıyor. İnsanlar internet hizmetlerini ne kadar fazla kullanırlarsa kişisel bilgilerini gizli tutmaları da o kadar zorlaşıyor. Ayrıca, mobil bir yaşam tarzını korumak için kullanıcıların her zaman, her yerde ulaşılabilir olması gerekiyor çünkü sosyal bağlantıları, kazançları, sağlıkları ve hatta duygusal dengeleri buna bağlı. Kaspersky Lab çözümü insanların her durumda internete bağlı olmasını sağlamasının yanı sıra gizliliklerini koruma imkanı da sunuyor.

Kaspersky Lab portföyü tamamen yeni bir ürünle tazelendi. Yapılan şirket açıklamasına göre Kaspersky Security Cloud adı verilen, kullanım şekline göre adapte olma özelliğine sahip yeni hizmet, kullanıcıları dijital dünyada karşılaşabilecekleri tüm sorunlardan korumak için çok daha fazlasını sağlıyor.

Açıklamaya göre Kaspersky Lab uzmanları adapte olabilen koruma teknolojisini geliştirip patentini aldı. Kaspersky Security Cloud; önde gelen çözümlerdeki siber tehditlere karşı pazar lideri koruma önlemleri ve uyum sağlayan ‘senaryolar' gibi en iyi unsurları bir araya getiriyor. Uyum sağlayabilme becerisi, çözümün ihtiyaç anında kişinin davranışına ve kullandığı cihaza göre koruma önlemleri alınmasını sağlıyor.

Kaspersky Security Cloud, benzersiz bir hizmet olarak güvenlik biçimiyle çalışıyor. Çözüm cihaza ‘bağlı' değil. Bunun yerine, My Kaspersky portalındaki hesabı üzerinden kullanıcıya bağlı. Ayrıca, hizmetlerden yıllık ve aylık abonelik şeklinde yararlanılıyor. Ancak çözümün benzersizliği, uygun ayarlar yapıldığında, en çok ihtiyaç duyulan anda bağlantıyı korumak veya risk oluştuğunda kişisel verilerin çalınmasını önlemek için anında yapılması gerekenleri söyleyen bir “danışman” gibi davranabilmesinden ileri geliyor.

Yapılan şirket açıklamasında örnekler ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Örneğin, gizli bir belgeyi acilen göndermeniz gerektiğini düşünün. En yakın kahve dükkanında durdunuz ve ücretsiz Wi-Fi'a bağlandınız. Ancak bu Wi-Fi bağlantısının tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Siber suçlular bu ağ üzerinden aktarılan tüm verilere erişebiliyor. Bu nadir yaşanan bir durum değil. Kaspersky Security Cloud bu riski size bildirir ve ayarlarına göre otomatik olarak VPN'i açar. Böylece, aktarılan tüm veriler şifrelenir. Bırakın da siber suçlular bu şifreyi çözmeye çalışsın.

Birisi evinizdeki Wi-Fi ağına girip internetteki tüm faaliyetlerinizi, ziyaret ettiğiniz siteleri, aile ve arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajları gizlice izliyor veya internet bağlantınızı ücretsiz kullanıyor diyelim. Kaspersky Lab'ın yeni çözümüyle bu mümkün değil çünkü çözüm, ağınıza bağlanan tüm cihazları tanıyor ve size bunlar hakkında bilgi veriyor.

Bir sosyal ağ hesabı için hızla yeni bir parola girdiğinizi fakat bu parolanın çok basit ve kolay ele geçirilebilir olduğunu düşünün. Kaspersky Security Cloud bu konuda sizi uyarıp daha güvenilir bir parola oluşturmanızı teklif eder. Bunu nasıl yapacağınızı ve siber suçluların yüz yıllar geçse de ele geçiremeyeceği bir parola oluşturacağınızı da anlatır. Böylece arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler gizli kalmaya devam eder.

Elbette güçlü bir parola önemli fakat ya servisin kendisi saldırıya uğrar ve tüm parolalar çalınırsa ne olacak? Bu da nadir görülen bir olay değil. Böyle bir durumda Kaspersky Security Cloud sızıntı hakkında bilgi edinip kullanıcıyı uyarır, kişisel veriler Darknet'te satışa çıkmadan parolayı değiştirmesini ister.

Önemli bir toplantıya (örneğin bir iş görüşmesi veya randevu) geç kaldığınızda akıllı telefonunuzun pili aniden biter ve sizi bekleyen kişiye haber veremezseniz ne yapacaksınız? Kaspersky Lab çözümüyle bu pek olası değil. Güvensiz cihaz ayarları ve gereksiz uygulamalar hakkında sürekli bilgi veren çözüm, bunların yanı sıra Android cihazınızın pilinin bitmesine ne kadar kaldığını da önceden haber verir.

Bir diğer stresli durum ise dizüstü bilgisayarınızdaki sabit diskin; evcil hayvanınızın fotoğrafları, düğün videonuz, bir sonraki gün teslim etmeniz gereken ödev gibi tüm değerli dosyalarla birlikte kullanılmaz hale gelmesidir. Kaspersky Security Cloud bu durumun yaşanmasını da önler. Çözüm yalnızca düzenli yedek almakla kalmaz sabit diskin bozulmaya yakın olduğundan şüpheleniyorsa kullanıcıyı önceden uyarır.

Bu ve benzer “senaryolar” Kaspersky Security Cloud'a eklendi ve sürekli yenileniyor. Böylece, durumlara adapte olabilen bu çözüm kullanıcıların sürekli bağlı kalmasını sağlıyor ve verilerini koruyor.”

“Doğru zamanda doğru koruma yöntemini sunabilen bir hizmet oluşturmayı istedik”

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin konuyla ilgili olarak, “Kaspersky Security Cloud'u geliştirirken doğru zamanda doğru koruma yöntemini sunabilen bir hizmet oluşturmayı istedik. Günümüzde insanların dijital yaşantıları internete bağlı tek bir cihazdan ibaret değil, artık en az fiziksel dünya kadar önemli geldi. Herkesin kendine ait bir alanı var. Bu da her bir kişinin kendi eşsiz dijital yaşam tarzına uygun özel koruma önlemlerine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Güvenlik çözümlerinin geleceğinin bireylere, ailenin her üyesine, çevreye ve davranışlara adapte olabilen çözümlerde olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kaspersky Security Cloud üç farklı sürüm halinde geliyor. Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda senaryo yer alıyor. Sadece tek bir hesapla, aynı anda en fazla üç cihazda kullanılabiliyor. Kişisel sürümde tek bir hesapla beş cihazda tüm işlevlerden yararlanılabiliyor. Aile sürümünde ise 20 hesapla 20 cihaza kadar destek veriliyor.