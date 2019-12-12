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Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu

Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu
Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu

Antalya’nın Kaş ilçesinde, yat limanına kadar gelen ve nesli tükenmekle olan Akdeniz Foku vatandaşların ilgi odağı oldu.

Soyu kritik derecede tehdit altındaki Akdeniz foku, marinada tekneler arasında dolaşırken görüntülendi. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve bir buçuk metre uzunluğunda tahmin edilen Akdeniz foku, marinada tur atarken kameralara yansıdı. Foku görüntüleyen vatandaş, bir balığın peşinden marinaya kadar gelmiş olabileceğini, kısa bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söyledi. Sayısı sadece 600 tahmin edilen Akdeniz foku bu yılın Ocak ayında da Kaş-Kalkan arasındaki kıyılarda görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Akdeniz foku Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşıyor.

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