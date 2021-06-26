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Kaş'ta korkutan orman yangını!

Kaş'ta korkutan orman yangını!
Kaş'ta korkutan orman yangını!

Antalya'nın Kaş ilçesi İslamlar Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. yangın 5 helikopter 25 arazöz 10 su tankeri 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaş'ta korkutan orman yangını! - Tıkla İzle

Rüzgardan dolayı hızla yayılan yangın bölgede bulunan villaları tehdit etmesi üzerine kolluk kuvvetleri villadaki yerli yabancı vatandaşları tahliye etti. Şuana kadar gelen bilgilere göre yangının herhangi bir yerleşim bölgesine zarar vermediği ancak tehditin rüzgar sebebiyle devam ettiği bildirildi.

Bakan Pakdemirli: “Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık”

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İHA vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi. Bakan Pakdemirli, Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktığını hatırlatarak, “Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Suat Metin-Akif Yılmaz
 

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