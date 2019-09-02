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Kaş'ta orman yangını

Kaş'ta orman yangını
Kaş'ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangına 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale ediyor.

Kaş ilçesine bağlı Lengüme ve Sütleğen mahallesi sınırlarındaki Kuzca mevkisinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Orman İşletme Kaş İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Sarp arazideki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. 3 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.  

Talip Demirci


 

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