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Kaş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kaş'ta orman yangını kontrol altına alındı
Kaş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaş’ta orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkiinde bulunan makilikte çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz olmak üzere 4 uçak, 3 helikopter sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışması ise devam ediyor.
 

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