Kaş'ta tüm kulaçlar barış ve dostluk adına atılacak

Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kaş, yarın yüzlerce yüzücüyü ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 17. kez 'Barış ve Dostluk' sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenecek eşsiz yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geliyor. Yarış için dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'de kulaç atacak. 16 ülkeden akıntıya karşı mücadele etmek için gelecek 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Meis Adası'ndan Kaş'a yüzecek. Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk kez 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek. Toplam 7 kilometrelik parkuru bulunan yarış 25 Haziran Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.

Yarış öncesi düzenlenen basın toplantısına Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy, 2005 yılında yarışı hayata geçiren Turizmci Ufuk Güven, Elit yüzücüler Sera Sayar Yakimoviç, Ruso Yakimoviç, Ahmet Nakkaş ve Yarış Direktörü Polat Dede katıldı. Dostluk ve barışa atılan kulaçların ne kadar kıymetli olduğundan bahseden Mutlu Ulutaş, "24. kez düzenlediğimiz Likya Kaş Festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. 3 gün sürecek festival kapsamında en önemli faaliyetlerimizden biri de Yunanistan'dan Kaş'a yüzme yarışı Megisti Kaş Swim Race Yüzme Yarışı festivalimizi uluslararası bir noktaya taşıyor ve bizi her sene heyecanlandırıyor. Toplumlar birbiriyle spor, sanat ve etkinliklerle kaynaşıyor. Biz de Kaş Belediyesi olarak buna vesile oluyoruz. Meis ve Kaş arasında geçmişten bugüne güzel bir dostluk var. Bu ilişkilerin güçlenmesine de bu tarz etkinlikler vesile oluyor. Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacak. Bu kulaçların dostluğa barışa ve kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Kaş'ın kapısı herkese açık, Kaş'ın tarihi ve doğal güzelliklerine tanık olmaya herkesi davet ediyorum. Bu etkinliğin başlamasına vesile olan tüm dostlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Elit atlet Sera Sayar Yakimoviç, Meis Adası'ndan ilk kez yüzeceğini söyleyerek, "Ben aslında İronman sporcusuyum ve ilk kez 7 km yüzeceğim. Daha önce yüzdüğüm açık deniz yarışlarda zorlu hava koşullarıyla da karşılaştım. Şimdi burada Kaş'ın güzel denizinde yüzmek beni çok heyecanlandırıyor" dedi. Milli sporcu Ahmet Nakkaş da, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 1984 Olimpiyatları'nda milli bir sporcu oldum. Sayısız şekilde, tüm dünyada ülkemizi temsil ettim. Spor ruh işidir ve ruhu ortaya koyduğunuzda sonuçları güzel oluyor. Sporun birleştirici gücü Yunanistan ve Türkiye dostluğu açısından da oldukça önemli. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Polat Dede: "Kaş'ı ve ülkemizi dünyaya tanıtmak için çalışacağız"

Yarış Direktörü Polat Dede ise yarışla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"2005 senesinde 'Kaş'tan Meis adasına yüzülür mü?' sorusuyla başlayan maceramız Likya Kaş Festivali kapsamında bu sene 17. kez düzenleniyor. 16 ülkeden 193 sporcuyu ağırladığımız bu güzel yarışımızda bize destek veren tüm paydaş ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bu yarışı dünyanın en iyilerinden bir tanesi haline getirmeyi her zaman çok istedim ve her sene başvuru kontenjanını doldurup Kaş'ı ve ülkemizi dünyaya tanıtmak için çalışacağız. Daha fazla sporcuya ev sahipliği yaparak Kaş'ın güzelliklerini göstermeyi çok istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyoruz."

16 ülkeden 193 sporcu Kaş'ta buluşuyor

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Megisti Kaş Swim Race'e tüm dünyadan izleyiciler ve sporcular akın etti. 'Barış ve Dostluk' mottosuyla gerçekleştirilecek yarışta 16 ülkeden yüzlerce sporcu Akdeniz'in serin sularında dalgaların peşinde mücadele edecek. Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kuzey Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden gelecek 193 sporcu, Kaş'ın benzersiz manzarasında, tarih öncesi medeniyetlerin kalıntılarında Megisti Adası'ndan Kaş'a kulaç atacak.

20 yaşından 76 yaşına herkes 'Barış ve Dostluk' için Kaş'ta

Disiplin, konsantrasyon, özveri ve çok daha fazlasını gerektiren yarışta sporcuları 7 kilometrelik zor bir parkur bekliyor. Erken saatlerde başlayacak olan yarışa katılacak olan sporcuların 136'sı erkek, 57'si kadın. Akdeniz'in serin sularında akıntıya karşı kıran kırana geçecek yarışın yaş dağılımı, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40,44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ oldu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.