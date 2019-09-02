Kaş'taki orman yangını 6 saat sonra kısmen kontrol altında

Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 12 helikopter, 60 arazöz, 7 dozer, 11 su tankeri ve 270 orman işçisi müdahale etti. Bölgeye Kaş Belediyesine bağlı işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldı. Yangın 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

"Kısmen kontrol altına alındı"

Yangın bölgesindeki gelişmeleri ilk andan itibaren takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, helikopterle çok ciddi bir müdahale yapıldığını ve yerleşim yerlerine doğru yönelen tehdidin ortadan kalktığını söyledi. Aşağı doğru ormanlık alanda şu anda ateşin devam ettiğini ifade eden Ulutaş, "Çalışma sürüyor, dozerlerimiz var etrafını çeviriyorlar, işçilerimiz de gece boyunca çalışmaya devam edecek. İnşallah buradaki tehdit ortadan kalkacaktır sabaha kadar, çalışmalarımız da yapmayacak, eğer yangın devam ederse de sabah yine helikopterlerle çalışma devam edecek" dedi.

"Genç bir orman, ciğerimiz yanıyor"

Geriye kalan kısmın yerleşim yerlerini etkilemediğinin altını çizen Ulutaş, "Burada genç bir orman var, yaklaşık 23 senelik bir orman. Ormanımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehdit kalmadı. Allah muhafaza tamamıyla kaybolabilirdi ama ciddi güzel bir çalışma yapıldı. İnşallah daha fazla ağaçlarımız yanmadan neticelendiririz" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - Suat Metin