Kaş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ağaçlandırma sahasının olduğu alanda Çarşamba günü akşam saatlerinde çıkan ve kontrol altına alındığı belirtilen yangın dün sabah saatlerinden tekrar başladı. Rüzgarın da etkisi ile artan yangın için olay yerine arazöz ve orman işçisi takviyesi yapıldı. Yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 1 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

“2 seranın naylonları zarar gördü”

Dün gün boyunca devam eden yangın, şiddetli ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Rüzgarın bölgede düne göre azalması ekiplerin işini kolaylaştırırken, gece boyunca süren yoğun çalışmalar neticesinde sabahın ilk ışıklarıyla yangın kontrol altına alındı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 naylon seranın alevlerden dolayı kısmi zarar gördüğünü bildirdi.

Suat Metin - Fırat Demir

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