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Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 18 yılın rekoru kırıldı

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 18 yılın rekoru kırıldı
Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 18 yılın rekoru kırıldı

Kastamonu Şeker Fabrikası, 50 bin 750 ton şeker üretimi ile son 18 yılın rekorunu kırdı.

Türkşeker Kastamonu Şeker Fabrikası'nda son 18 yılın en uzun maratonu sona erdi.

125 gün süren maraton sonunda şeker üretimi son 18 yılın rekorunu kırdı. Son 18 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Fabrika, bu dönemde 50 bin 750 ton şeker elde etti. Kastamonu Şeker Fabrikası, böylece ürettiği tüm ürünlerde yüksek oranda verimlilik sağlamış oldu.

Türkşeker Kastamonu Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 152 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine de büyük bir katkı sağladı.

Ömer Faruk Karataş
 

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