İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti

Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti
Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

'Sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi' - Tıkla İzle

Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik bot görev aldı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmet Kalay - Ömer Faruk Karataş
 

İLGİLİ HABER
Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.