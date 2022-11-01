Kastamonu'da 26 adrese ‘nefes' operasyonu: 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ile Tosya, Taşköprü, İnebolu, İhsangazi, Bozkurt, Küre ve Hanönü ilçelerinde, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen 26 adrese ‘Nefes 2' operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet elektronik sigara sarma makinası, 8 adet manuel sigara sarma makinası, 88 bin 815 adet doldurulmuş makaron, 122 bin adet bandrolsüz boş makaron, 90 kilogram açık kıyılmış tütün, 74 paket nargile tütünü, 10 kilogram nargile melası 369 adet gümrük kaçağı sigara, bin 533 adet koparılmış TAPDK bandrolü, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 335 adet tabanca fişeği, 10 parça çeşitli ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

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