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Kastamonu'da 47 adet sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

Kastamonu'da 47 adet sikke ele geçirildi: 2 gözaltı
Kastamonu'da 47 adet sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 47 adet sikke ile dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Seydiler ilçesinde B.A. ve Ö.B. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 47 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. ve Ö.B. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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