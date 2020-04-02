Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinaya alındı

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ile Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi, Seydiler ilçesine bağlı İmanlar Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi ile Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi karantinaya alındı.

Karantina kararlarının ardından jandarma ve polis ekipleri, karantina alınan köy ve mahalle yollarında şerit çekerek araç giriş ve çıkışlarını yasakladı. Ekipler, karantinaya alınan köy ve mahallelerin girişinde nöbet tutarak vatandaşlarında çıkışına izin vermiyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, ekip otosundan sık sık anons ederek vatandaşları evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 9 köy ve mahallenin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Karar gereğince köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

