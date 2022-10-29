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Kastamonu'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyünde Hüseyin Türkoğlu'na ait ahşap evde, iddialara göre, tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ayrıca evde bulunan çok sayıda boş arı kovanı da yandı

Vedat Yunus İkizoğlu

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