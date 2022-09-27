Kastamonu'da alevlere teslim olan 6 ev küle döndü

Olay, gece saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ata isimli vatandaşa ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Alev topuna dönen evdeki yangın diğer evlere de sıçradı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında Ömer Ata ile Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evleri yandı. Yangında 5 evin tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev de zarar gördü.

Yangında ayrıca ‘Kontes' isimli köpeğin 7 yavrusu da yanarak telef oldu. Ayrıca yangında kullanılmaz hale gelen evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

Muhammed Kömeçoğlu - Cemal İlyasoğlu



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