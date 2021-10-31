Kastamonu'da bir ev, bir ahır ve üç samanlık küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Yangın, çevrede bulunan ahır ve samanlıklara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiyesine Araç ve Daday itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile bir ahır ve üç samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Vedat Yunus İkizoğlu - Serkan Yılmaz



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