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Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar yandı
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir evde de hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Akçakese köyü Boyalı Mahallesi'nde Kadir Güler'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Güler ve Süheyla Erkek'in evlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında, Kadir Güler ve Süheyla Erkek'e ait evlerle 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar kullanılamaz hale geldi. Hüseyin Güler'e ait evin de çatısında hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahale ettiği yangına Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Özel İdaresi yangın söndürme tankerleri de destek verdi.

Akif Doğan
 

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