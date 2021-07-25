Kastamonu'da çıkan yangınlarda 4 ev, 2 samanlık ve 3 ahır yandı

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde gece vakti Kemal İnan'a ait evde yangın çıktı. Yangının kısa sürede fark edilmesiyle köydeki evler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, Kemal İnan ile Ersin Buyrukcu ve İsmet Bilici'ye ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında 2 samanlık ile 3 ahır da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı'nda da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

Bir diğer yangın da Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyü Kayalı Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Ünal'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Komşuların alevleri fark etmesi üzerine olay yerine Pınarbaşı ve Azdavay Belediyesi itfaiyeleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Metin Ünal'ın evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çıkan yangınların ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Serkan Yılmaz-Vedat Yunus İkizoğlu

