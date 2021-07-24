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Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Kastamonu’nun Abana ilçesinde serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu’da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor - Tıkla İzle

Kastamonu'dan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Abana ilçesine gelen ve burada denize giren Serhat Özcan (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine denizde kaybolan Serhat Özcan'ın bulunabilmesi için İnebolu 96. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ve emniyet güçleri çalışma başlattı.

Hem karadan hem de denizden başlatılan arama çalışmalarına Abanalı balıkçılarda destek verirken şu ana kadar Özcan'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Öte yandan, bugün aynı saatlerde Abana ilçesinde yine bir başka boğulma olayının meydana geldiği öğrenildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıca Abana Kaymakamlığı, gün içerisinde yaşanan boğulma vakalarının ardından denize girmeyi yasakladı.

Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir
 

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