Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısı yaptı. Şiddetli dolu yağışı Kastamonu'nun il merkezi başta olmak üzere merkeze bağlı köylerinde de etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrasında her yer beyaza büründü. Öte yandan şiddetli dolu yağışı ve yağmur ile ilgili belediye hoparlörlerinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Dolu yağışı uyarısı sonrasında bazı sürücüler, araçlarını kilim, halı veya karton gibi malzemelerle üzerlerini kapatarak korumaya çalıştı.

Dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, henüz çiçeklenmeye başlayan bazı meyve ağaçları da dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.

Vedat Yunus İkizoğlu

