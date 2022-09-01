İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da eş zamanlı 'huzur' uygulaması: 14 araç sürücüsüne ceza kesildi

Kastamonu'da eş zamanlı 'huzur' uygulaması: 14 araç sürücüsüne ceza kesildi
Kastamonu'da eş zamanlı 'huzur' uygulaması: 14 araç sürücüsüne ceza kesildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada düzenlenen "huzur" uygulamasında 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinin 5 ayrı noktasında eş zamanlı "Kastamonu huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 20 ekip ve 76 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 222 araç ve 870 şahıs kontrol edildi

Denetimlerde kusurlu görülen 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda huzur uygulaması: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır’da ‘huzur uygulaması’: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Yunus polislerinden huzur denetimi Yunus polislerinden huzur denetimi
İLGİLİ HABER
Bursada 140 polisle Huzur Operasyonu Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.