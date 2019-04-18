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Kastamonu'da feci olay!

Kastamonu'da feci olay!
Kastamonu'da feci olay!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden hemşire, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de İnönü Caddesinde ikamet eden ve ilçede hemşire olarak görev yapan Nazan Ü, evinin dördüncü katında balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Nazan. Ü, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kadının düştüğü görmesi sonucu 112 Acil Servis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavinin ardından Nazan. Ü önce Cide Devlet Hastanesine ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Cide Devlet Hastanesinde uzun yıllardır hemşirelik yaptığı öğrenilen Nazan Ü'nün, vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.  

Mehmet Salman
 

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