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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 4'ü yabancı kadın olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda emniyet güçlerince N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39), N.Z. (24) isimli kadınlar ile M.S., H.D., D.T., H.A., T.Ö., O.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla başlatılan ilgili soruşturma devam ediyor.  

Sedat Ağacıkoğlu
 

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