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Kastamonu'da gergedan böceği bulundu

Kastamonu'da gergedan böceği bulundu
Kastamonu'da gergedan böceği bulundu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği bulundu

İnebolu'da Kızılkara Mahallesi'nde bir vatandaş, bahçede ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti. İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan vatandaş, gördüğü böceğin gergedan böceği olduğunu belirledi. Latince adı "Oryctes Nasicomis" olan gergedan böcekleri, çok nadir bulunuyor. Yurt dışında yüksek fiyatla satılan böcek türlerinden biri olması sebebiyle koruma altında olan gergedan böceğini fark eden vatandaşlar, bir süre inceledikten sonra böceği doğaya bıraktılar.  

Cemal İlyasoğlu
 

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