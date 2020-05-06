Kastamonu'da hasta genç kız, 'Nefes almak istiyorum'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden 22 yayındaki Nazan Gülistan, bir apartmanın bodrum katında babaannesinin yanında yaşam mücadelesi veriyor. Şeker hastası olan ayrıca karaciğer büyümesi ve moryak sendromuna yakalanan Nazan Gülistan, hastalığının tedavisi için son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Nefes almakta zorlanan ve ağrıları olan Nazan Gülistan, “Ben 9 yaşımda şeker hastalığına yakalandım. Bu hastalık sonrasında Karaciğer büyümesine ve Moryak sendromu hastalığına yakalandım. Nefes almakta çok zorlanıyorum. Babamın emaneten bulmuş olduğu bu cihaz olmadan rahat nefes alamıyorum. Hayırseverlerimiz, Cumhurbaşkanımız, ne olur bana yardım edin. Tek hayalim nefes almak. Ne olur benim hayallerime nefes olun. Ben de yaşıtlarım gibi yürümek, koşmak istiyorum. Artık makinesiz nefes almak ve üniversiteye gitmek istiyorum. Tek isteğim sağlığıma kavuşmak” dedi.

“Kızımın sağlığına kavuşması için ne olursa yaparım”

Nazan Gülistan'ın babası Ferhat Gülistan, kızının sağlığına kavuşması için son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini ifade ederek, “Kızımın bu durumu beni perişan ediyor. Kızım Nazan, 9 yaşında şeker hastalığına yakalandı. Yaşı büyüdükçe hastalığı da büyüdü. Karaciğer büyümesi, Moryak sendrom ve Kalp ritim bozukluğu hastalıkları meydana geldi. Bu hastalıklardan kurtulmasının tek yolu Pankreas nakli. Buda bildiği kadarı ile yurt dışında yapılıyormuş. Cumhurbaşkanımızdan bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. İlçe yetkililerinden ve hayırsever kardeşlerimizden ise yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte kızımın ağrıların giderilmesinde yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

