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Kastamonu'da kar nedeniyle okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar nedeniyle okullar tatil edildi
Kastamonu'da kar nedeniyle okullar tatil edildi

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da kar nedeniyle okullar tatil edildi - Tıkla İzle

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Günler sonra tekrar yağan kar ile kent beyaza bürünürken, kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle kent merkezi ve kent merkezine bağlı tüm kademedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezimiz ve merkeze bağlı tüm köylerimizde tüm kademelerdeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezimizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 03.03.20220 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Murat Kanber
 

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