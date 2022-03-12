Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor. Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri, kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi. Ayrıca kar yağışı, il merkezinde de zaman zaman etkisini gösteriyor.

Vedat Yunus İkizoğlu