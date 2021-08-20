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Kastamonu'da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı.

Kastamonu’da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı - Tıkla İzle

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu - Cemal İlyasoğlu - Mustafa Uslu - Harun Yıldız - Burak Can Tokyürek
 

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