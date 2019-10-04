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Kastamonu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kastamonu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde Ağaçbükü köyünde uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda silah ile 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde bir şahsa ait evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon yapan jandarma ekipleri, evin arka bahçesinde yaptığı aramada 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Jandarma ekipleri Cide Ağaçbükü köyünde başka bir operasyonda bir şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 531 adet tabanca fişeği, 34 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Salman

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