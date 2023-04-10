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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu’da çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık'ı vurarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ö.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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