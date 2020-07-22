İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 PH 466 plakalı inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tır ile Şenpazar istikametinden Azdavay'ın Valay köyüne giden Kemal Kıranoğlu idaresindeki 37 FA 728 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Kıranoğlu ile araçta bulunan eşi Fatma Kıranoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çınar ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şenpazar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Çınar kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide karayolunda bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vedat Yunus İkizoğlu - Mehmet Salman

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.