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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarlarda ecstasy hap, reçeteye tabi hap, cannanbionid, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, uyuşturucu öğütümünde kullanılan öğütücü ve 1 adet F serisi dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda extacy hap, reçeteye tabi hap, cannanbionid, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, uyuşturucu öğütümünde kullanılan öğütücü ve 1 adet F serisi dolar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonla yakalanan 1 şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğüne getirilerek adli işlem yapıldı.

Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu
 

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