Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak silah ele geçirildi: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde kent merkezi ve Çatalzeytin ilçesinde çeşitli ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, çeşitli miktarlrda metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili O.U., S.U., B.S., G.Y., H.Y., E.A. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

Bedirhan Göksu

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