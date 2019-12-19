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Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı

Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı
Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada çay ve gölete atılmış 20 adet kullanımı yasak olan tırıvırı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesi Kayaören köyünde devriye görevini icra ettikleri sırada vatandaşların şikayetleri üzerine Soğanlı Çayı, Akçay Göleti mevkisinde arama yaptı. Yapılan kontrollerde çevreye verdiği büyük zarardan dolayı yasaklanmış olan malzemelerle ve yasak usullerle balık avlayan 8 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Jandarma tarafından yapılan kontrollerde plastikten yapılan ve kolayca koparak yıllarca suda kalabilen, suda yaşayan canlıların takılarak telef olmasına yol açan ve doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması yasak olan ve tırıvırı olarak tabir edilen ağ ile sularla serpme ağ kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kontrollerde 20 adet tırıvırı ile 2 adet serpme ağ ele geçirildi.

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'e aykırı olarak yakalanan, boy ve cinsleri avlanma şartlarına uymayan 682 kilogram balığa el konularak, canlı 62 adet balık ise doğal yaşam alanlarına geri salındı.

Ayrıca şahıslar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun muhalefet suçunda yasal işlem yapıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu

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