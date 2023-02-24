Kastamonu'da yaşanan heyelan sonrası mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Kuztekke Mahallesinde kar sularının erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Kuztekke-Yarımca karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Şenpazar Kaymakamlığı ve Şenpazar Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz ile Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, heyelanın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kazanasmaz ve Başkan Çınar, ekiplerin çalışması hakkında bilgi alarak, heyelan sebebiyle kapanan yolun en kısa sürede onarılarak tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Kaymakam Kazanasmaz, karla mücadele çalışması sonrasında hiç kapalı köy yolunun kalmadığını hatta mahalle içlerine kadar tüm yolların açık olduğunu belirtti. 21 Şubat'ta bir heyelan yaşandığını söyleyen Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, “Orta seviyede bir heyelan oldu. Şenpazar'ın Kuztekke-Yarımca karayolu üzerinde oldu heyelan. Yolu güvenlik güçlerimiz vasıtasıyla kapattık. Yaklaşık 1 haftalık ya da 10 günlük bir çalışmanın sonucunda yolu tekrar araç trafiğine açacağız. Malumunuz son 1 ayda çok ciddi şekilde kar yağışı aldık. Ufak tefek heyelanlarımız olmuştu ama bu seviyede bir heyelan şu anda bölgemizde yok” dedi.

Ocak ayının sonuna doğru Şenpazar ilçesinin çok ciddi şekilde kar yağışı almaya başladığını belirten Kazanasmaz, “Şubat ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde kar yağışının yavaşlamasıyla sahada karla mücadele çalışmalarımızı da başlatmıştık. Şu anda tüm köy yollarımız açıldı. 21 Şubat itibariyle de tüm köylerimizin mahalle içlerine kadar tüm yollarımız açıldı. Şu anda kar yağışından sonra Şenpazar'ın her yeri açık ve herhangi bir ulaşım sorunu yaşadığımız köyümüz ya da mahallemiz bulunmuyor” diye konuştu.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin durumu hakkında da bilgilendirmede bulunan Kaymakam Kazanasmaz, “Arkadaşlarımız sabahlara kadar çalışıyor. Bizler, sabahlara kadar karla mücadele çalışması gerçekleştiriyoruz. Şu anda kar sebebiyle hiçbir yolumuzda problemimiz yok. 112 ile de koordineli şekildeyiz. Muhtemel bir hastada ya da okula giden çocuklar olduğunda veya acil işi olan vatandaşlarla alakalı bizler bizzat sahaya çıkıp acil işleri olan vatandaşlarımızı veya hastane randevusu olan ya da okula gidecek çocuklar olduğunda okulunu engellememesi için bizlerde sahadayız. Bu yüzden şimdiye kadar herhangi bir mağduriyet yaşamadık” şeklinde konuştu.

Çok ciddi bir deprem felaketi yaşadıklarını hatırlatan Kazanasmaz, “Deprem, çok geniş bir coğrafyada oldu. Çok zor bir süreçten geçiyoruz hem devlet olarak hem de millet olarak. Allah ülkemize yardım etsin, el birliği ile diğer sorunlarımızdaki gibi bunu da aşacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bu süreçlerde en kısa zamanda atlatılacak. Vefat eden tüm insanlarımıza baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdem Demirci

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