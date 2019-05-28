Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış halde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yakınlarında erkek cesedi bulundu. Köylülerin, jandarmaya haber verdikleri olay sonrasından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yol kenarına bırakılan İsa Kapucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Akif Doğan

