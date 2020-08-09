Kastamonu'daki yangında 500 balya saman küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Örencik köyünde köylülere ait olduğu öğrenilen ve içinde 500 balya samanın bulunduğu samanlıkta yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yerleşim yerinde evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Araç ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangının söndürülmesi için köylülerde yoğun çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında 5 samanlık ile 500 balya saman yanarak küle döndü. Yangın ile ilgili jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Serkan Yılmaz