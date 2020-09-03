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Kastamonu'daki yangında rüzgarın da etkisiyle yeniden alevler yükseldi

Kastamonu'daki yangında rüzgarın da etkisiyle yeniden alevler yükseldi
Kastamonu'daki yangında rüzgarın da etkisiyle yeniden alevler yükseldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dün başlayan ve öğlen saatlerinde kısmen kontrol altına yangında, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. 10 helikopter, 2 uçak, 120 arazöz ve çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarla öğlen saatlerinde kontrol altına alınan yangın sahasında rüzgarın etkisini arttırmasıyla yeniden alevler yükselmeye başladı. Geniş alanda devam eden yangını kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu. 10 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale aralıksız devam ediyor ettiği yangın nedeniyle Afad ve Kızılay tarafından boşaltılan köylerde ikamet eden vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılaması için çalışma başlatıldı. Çalışma ile Ömeri köyüne çok sayıda çadır kurularak ve sıcak yemek ikramına başlandı.

Akif Doğan
 

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