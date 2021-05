Katalonya'da yeni hükümet kuruldu

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 14 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 52'sini Esquerra Republicana de Catalunya Partisi (ERC) ve Junts per Catalunya partileri almıştı. Hükümetin yeni başkanı konusunda dün öğleden sonra başlayan görüşmelerin ardından bugün yapılan oylamada, bağımsızlık yanlısı ERC ve Junts per Catalunya partileri milletvekillerinin oyları ile 74'e karşı, 61 oy alan ERC Partisi Genel Sekreteri ve şu anki Katalonya Hükümeti Başkan Vekili Pere Aragones, salt çoğunluk ile 135 sandalyeli Katalonya Meclisi (Generalitat of Catalonia) tarafından hükümet başkanı olarak göreve getirildi. Meclisin güven oyunu alan Aragones, 24 Mayıs Pazartesi günü Katalonya'nın 132'nci Başkanı olarak göreve başlayacak ve 6 ay görevde kalacak. Sonrasında ise Aragones, eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont liderliğindeki diğer çoğunluk partisi Junts per Catalunya ile bir koalisyon hükümeti kuracak.

Hükümetin yeni Başkanı Aragones yapıtı ilk açıklamada, cumhuriyetçi değerlere sahip çıkacağını ve her zaman Katalonya vatandaşlarının hizmetinde olacağı sözünü verdi. Ayrıca kişisel alçakgönüllülük ve kolektif hırsla ülkesini yöneteceğini de sözlerine ekleyen Aragones, "Çok teşekkür ederim. Sırtımda hissettiğim bu onur ve büyük bir sorumluluk içinde olacağım. Pozisyonun gerektirdiği onurla görevimi yerine getirmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, feminist, yeşil ve cumhuriyetçi değerlere dayalı ve iddialı bir sosyal ve ekonomik gündem sunan Aragones, korona virüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan sosyal ve ekonomik acil durumla mücadele için güçlü bir Katalonya sözü verdi.

Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetine de teklifte bulunan Aragones, Katalanların İspanya'da bölgenin geleceği konusunda oy kullanmalarına izin verecek bir referandum üzerinde anlaşmaya varmayı teklif etti.

