Katar Büyükelçisi Erzurum'a hayran kaldı

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in daveti üzerine Erzurum'a geldi. Beraberindeki büyükelçilik yetkilileri ile birlikte Başkan Sekmen'e konuk olan Al-Shafi, ilk kez geldiği Erzurum'a adeta hayran kaldı.

Katarlı heyetle önce makamda bir görüşme gerçekleştiren Mehmet Sekmen, ardından konuklarına Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım projeleri hakkında bilgiler aktardı. Erzurum'da tarımdan hayvancılığa, turizmden spora, inşaattan çevre yatırımlarına kadar birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Sekmen, Erzurum'u yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ve beraberindeki heyete daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'ni gezdiren Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin kış turizmine yönelik olarak yaptığı yatırımları da gösterdi.

“Palandöken bir dünya markası”

Palandöken'in ve Erzurum'un yıldızı giderek parlayan bir dünya markası haline gelmeye başladığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kayak merkezini gezdirdiği Katarlı misafirlerine şu bilgileri aktardı: “Şehrimizde gerek kış, gerekse yaz sporları anlamında çok büyük potansiyeller var. Bu sebeple ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Kış aylarında Erzurum'a dünyanın dört bir yanından turistler akın ediyor. Otellerimiz sadece kış aylarında değil, futbol kamp merkezlerimiz sayesinde yaz aylarında bile yüzde yüz doluluk oranına ulaşabiliyor. Dolayısıyla şehrimiz kış ve spor turizmi noktasında yatırımcılar için çok önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

Palandöken'in ardından Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi'ye Aziziye Termal Tesisleri'ni gezdiren Sekmen, Erzurum'un sahip olduğu termal potansiyele de dikkat çekti. En büyük hedeflerinin kış turizmi ile termal turizmi birbirine entegre etmek olduğunu vurgulayan Sekmen, “Erzurum öyle bir şehir ki; başınızı nereye çevirseniz ayrı bir güzelliği, ayrı bir özelliği var. Bir yanda kayak yapabiliyor, diğer yanda termal kaynaklardan istifade edebiliyorsunuz. Bir yanda doğa sporlarıyla bütünleşebiliyor, diğer yanda kültür, inanç ve tarih turizmiyle baş başa kalabiliyorsunuz. Bu yüzden turizme yönelik yatırımların sayısı giderek artıyor. Katarlı yatırımcıları da, işte bu potansiyelleri değerlendirmeleri noktasında Erzurum'da görmekten büyük mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ise, gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Sekmen'e, çeşitli iltifatlarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımların ve hizmetlerin övgüye değer olduğunu ifade eden Salem Mubarak Al-Shafi, Erzurum'a duyduğu hayranlığı da dile getirdi. Özellikle Palandöken'in doğal güzelliğinin göz kamaştırıcı olduğunu belirterek, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı girişimciler için Erzurum'un fevkalade bir ortam olduğunun altını çizerek, “Böyle bir sürece katkı koymak, bizim için de büyük bir mutluluk olacak” dedi.